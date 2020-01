Amiri fordert Spielabbruch bei rassistischen Schmähungen

Amiri , der in Ludwigshafen geboren wurde und afghanischer Abstammung ist, erklärte, dass er selbst schon Beleidigungen erlebt habe. «Das hat mir damals sehr weh getan, weil es das erste Mal war, dass ich so etwas in Deutschland erleben musste. Keiner sollte so eine Erfahrung machen. Alle Menschen haben die gleiche Blutfarbe», sagte der deutsche Nationalspieler.