Krefeld (dpa/lnw) - Drei Arbeiter haben bei Rodungsarbeiten an einem Bahndamm in Krefeld Knochen eines Mannes gefunden. Polizisten stellten fest, dass es sich um ein Skelett handelte, dessen Knochen in einem Bereich von rund fünf Metern verteilt lagen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Im Gebüsch seien auch Kleidungsstücke und ein Smartphone entdeckt worden.

Von dpa