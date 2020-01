Viele Tore: Bayer 3:4 gegen Utrecht, 3:2 gegen St. Gallen

La Manga (dpa) - Gut eine Woche vor dem Bundesliga-Rückrundenstart hat Bayer Leverkusen zumindest seine Stärke in der Offensive unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz erzielte im Testspiel-Doppelpack am Freitag in La Manga insgesamt sechs Tore, kam aber nur im zweiten Spiel gegen den FC St. Gallen zu einem 3:2 (1:2)-Erfolg. Die Treffer gegen den Schweizer Erstligisten erzielten Leon Bailey (29.), Joel Pohjanpalo (59.) und Lucas Alario (69.). Für St. Gallen traf Ermedin Demirovic zweimal (12./32.).

Von dpa