Borussia Dortmund besiegt Rotterdam ohne Haaland locker 4:2

Kapitän Marco Reus , der nach seinem Muskelfaserriss erst während des Trainingslagers wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, spielte nur eine Halbzeit. «Ganz bei hundert Prozent bin ich natürlich noch nicht», sagte Reus nach seinem Einsatz.

Im ersten von zwei Tests am Samstag kam Winter-Neuzugang Erling Haaland noch nicht zum Einsatz. Der 19 Jahre alte Norweger, der nach Knieproblemen ebenfalls erst im Laufe der vergangenen Woche ins Team-Training eingestiegen war, sollte am Nachmittag gegen den FSV Mainz 05 erstmals für den BVB auflaufen. Die Dortmunder fliegen am Sonntag wieder nach Deutschland.