« Heidi und Tom hatten einen tollen jecken Abend auf der ARD-Fernsehsitzung. Helau!», twitterte Geisel am Tag nach der Aufzeichnung der Karnevalssitzung am Freitagabend in der Düsseldorfer Stadthalle. Die Sitzung wird am 19. Februar (20.15 Uhr) ausgestrahlt. Zur gleichen Veranstaltung war Geisel vor einigen Jahren als Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim erschienen.

Der Deutschen Presse-Agentur sagte der Rathaus-Chef am Samstag: «Wir haben uns wie immer im Dezember Gedanken um unsere Kostüme gemacht. Da das GNTM-Finale in Düsseldorf stattfand, kamen wir auf Heidi und Tom. So konnte meine Frau mal zeigen, wie schön Heidi Klum wirklich sein könnte.» Die Verwandlung in das Promi-Paar - mit Hilfe einer Kostümbildnerin - habe jeweils eine Stunde gedauert.

Der SPD-Politiker stellt sich dieses Jahr zur Wiederwahl. Sein designierter Herausforderer von den Grünen, Stefan Engstfeld, kam als Basketballer zur diesjährigen TV-Sitzung.