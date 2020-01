Evakuierung in Dortmund geht weiter: Hbf teils gesperrt

Dortmund (dpa/lnw) - Wegen vier möglicher Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Dortmund am Sonntagmorgen eine aufwendige Evakuierung fortgesetzt worden. Das Ordnungsamt habe mit den Evakuierungsmaßnahmen in einem dicht besiedelten Wohngebiet in der Innenstadt begonnen, teilte die Stadt Dortmund am Sonntag per Twitter mit. Die betroffenen Anwohner wurden aufgefordert, bis 8.00 Uhr ihre Häuser zu räumen. Die Stadt richtete eigenen Angaben zufolge eine Notunterkunft in einer Schule ein.

Von dpa