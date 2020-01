Eurobahn erfasst Traktor: Zwei Verletzte in Klinik

Warendorf (dpa/lnw) - Ein Traktor ist am Samstagabend nahe Warendorf von einer Eurobahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Traktor im Konvoi auf dem Rückweg von einem Neujahrsempfang. Der Fahrer wollte den Konvoi verlassen und in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei übersah er den herannahenden Zug. Der Traktor wurde auf ein Feld geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer und sein Begleiter kamen ins Krankenhaus. Die Fahrgäste in der Eurobahn wurde nicht verletzt. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Von dpa