Aufgescheuchte Wildschweine verirren sich in Wohnzimmer

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Zwei Wildschweine haben sich in Bad Salzuflen in die Wohnzimmer von Anwohnern verirrt und die Polizei auf den Plan gerufen. Die Tiere hatten laut Angaben der Polizei am Samstag die Scheiben von Terrassentüren durchbrochen und seien so ins Hausinnere gelangt. Die Bewohner flüchteten daraufhin teils in die erste Etage und riefen von dort aus die Beamten.

Von dpa