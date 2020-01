39-Jähriger in Duisburg vom SEK vorläufig festgenommen

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 39 Jahre alter Mann ist in Duisburg von Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Tatverdächtige hatte laut Angaben der Polizei einen 26 Jahre alten Mann in seiner Gewalt. Am Sonntag habe es daher einen Einsatz wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegeben.