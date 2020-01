Bergamos Gosens mag Schalke: Bundesliga weiterhin Ziel

Düsseldorf (dpa) - Der deutsche Fußball-Profi Robin Gosens in Diensten des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo möchte irgendwann in der Bundesliga spielen. Das sagte der 25 Jahre alte Abwehrspieler am Montag im Interview von Spox und Goal, in dem er auch falsch interpretierte Aussagen aus einem Interview von Bergamo TV («Wenn Schalke mich will, gehe ich») korrigierte: «Mir wurde die Frage gestellt, ob ich nach den Gerüchten im Sommer 2019 immer noch zu Schalke wechseln wollen würde. Darauf habe ich geantwortet, dass mein größter Traum nach wie vor die Bundesliga ist und Schalke der Verein, von dem ich immer noch Fan bin.»

Von dpa