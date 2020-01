NRW-Polizei führt neues Recherche-System ein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen soll ein neues Instrument zur Analyse ihrer Daten bekommen: Wie das Landeskriminalamt am Montag mitteilte, soll künftig ein Programm der Firma « Palantir » die verschiedenen Datenbanken verknüpfen und auswerten. Der Mutterkonzern arbeitet für US-Geheimdienste und das Pentagon. Der Auftragswert in NRW liegt laut Ausschreibung bei 14 Millionen Euro.

Im 4. Quartal dieses Jahres soll der Testbetrieb der Software starten. 2021 ist laut LKA der Vollbetrieb geplant. In Hessen gibt es inzwischen sogar eine mobile Version der dortigen «Palantir»-Software.

Das neue System zur «Datenbankübergreifenden Analyse und Recherche» (DAR) soll die Arbeit der Ermittler revolutionieren. Bisher habe man Informationen zum Beispiel zu einer Person «in jedem System einzeln suchen und dann per Hand zusammentragen» müssen, sagte der LKA-Projektleiter Dirk Kunze im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist zeitraubend und aufwendig». Zudem könnten Informationen zu spät vorliegen - oder übersehen werden. Die «Palantir»-Software soll per Mausklick alles auf einmal liefern.

In Hessen hatte Kritik an der Beschaffung und den Funktionen einer «Palantir»-Software der Polizei für einen Untersuchungs-Ausschuss gesorgt. Dem dortigen System «Hessendata» wurde der Vorwurf gemacht, dass «Palantir» nicht nur polizei-interne Daten zusammenführe, sondern zusätzlich zum Beispiel Facebook auslese. Tatsächlich kann auch die hessische Polizei aber nur Facebook-Daten einbinden, die sie per richterlichem Beschluss bei dem Unternehmen angefordert und rechtmäßig erlangt hat. «Die Analyseplattform Hessendata hat keinen Zugriff auf das Internet», führte Innenminister Peter Beuth (CDU) gegenüber dem Landtag aus.

Genauso verhalte es sich mit der Software für NRW, sagte Kunze. Das LKA NRW betonte, dass der Wahl der Firma «Palantir Deutschland» ein langes Vorbereitungs-, Ausschreibungs- und Auswahlverfahren vorangegangen sei. Am Ende habe man von fünf Finalisten konkrete Angebote eingefordert - «Palantir» habe am besten abgeschnitten, sagte Kunze. «Wir sind uns sicher, mit der Firma Palantir Deutschland GmbH einen kompetenten und verlässlichen Partner gefunden zu haben», ergänzte LKA-Chef Frank Hoever.

«Wir haben uns zum Ziel gesetzt, polizeiliche Daten zukünftig noch besser und effektiver auszuwerten. Dadurch sollen Tatzusammenhänge schneller erkannt, Täter zügiger ermittelt und bevorstehende Straftaten erfolgreich verhindert werden», so Hoever.