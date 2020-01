Bielefeld (dpa/lnw) - Ein Polizist hat bei einem Einsatz in Bielefeld einem mutmaßlichen Randalierer ins Bein geschossen. Der Mann werde wegen der Schussverletzung am Knie im Krankenhaus behandelt, sagte eine Sprecherin der ermittelnden Polizei in Münster am Montag.

Von dpa