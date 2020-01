Klimaaktivisten demonstrieren gegen Siemens-Pläne

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehrere Dutzend Klimaaktivisten haben in Düsseldorf gegen die Entscheidung von Siemens demonstriert, an der Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten. Zu der Demonstration hatte die Bewegung Fridays for Future kurzfristig aufgerufen. Ein dpa-Reporter zählte etwa 40 Teilnehmer. Fridays for Future hatte am Montag Proteste in zahlreichen deutschen Städten geplant.

Von dpa