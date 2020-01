Unbekannte werfen Steine auf Moschee: Staatsschutz ermittelt

Finnentrop (dpa/lnw) - Unbekannte haben Steine auf eine Moschee im sauerländischen Finnentrop geworfen und mehrere Scheiben zerstört. Bei der Tat sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Demnach warfen die Täter die Steine in der Nacht von Freitag auf Samstag und flohen. Es gingen laut Polizei Scheiben zu Bruch und der Putz an der Fassade wurde beschädigt. Ein in der Nähe abgestelltes Auto sei vermutlich durch wieder herabfallende Wurfgeschosse in Mitleidenschaft gezogen worden.

Von dpa