Grünen-Chef Habeck: Freiheit durch das Auto eine Illusion

Düsseldorf (dpa/lnw) - Grünen-Chef Robert Habeck hat sich als einstiger Autofan geoutet. Die Erwartung individueller Freiheit durch das Autofahren hält er aber für eine Illusion. «Wir alle leben diese Illusion noch heute», sagte er am Montagabend beim Neujahrsempfang der IHK in Düsseldorf. «Ich fand ein Auto super», sagte er. Tatsächlich habe er mit seinem Wagen früher in Kiel aber ständig im Stau gestanden, Parkplätze suchen müssen und Tickets kassiert. «Ich habe mir immer gesagt: Wenn Du willst, kannst Du morgen nach Venedig fahren - aber ich bin nicht einmal gefahren», sagte er. Aktuell fahre er in Berlin kein Auto mehr, man brauche dort keins.

Von dpa