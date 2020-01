Düsseldorf (dpa/lnw) - Sie wollten eine schwer verletzte Frau aus ihrem Auto befreien: Bei einem Rettungseinsatz auf der A46 in Düsseldorf sind auch drei Feuerwehrleute verletzt worden. Einer der Männer kam ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Montag erklärte. Die eingeklemmte Frau sei befreit worden und ebenfalls in eine Klinik gekommen.

Von dpa