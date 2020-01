Missbrauch Bergisch Gladbach: Beschuldigter in Österreich

Köln (dpa) - Im Missbrauchsfall Bergisch-Gladbach hat die Polizei nun auch einen in Österreich lebenden Beschuldigten ermittelt. Das teilte am Dienstag die Staatsanwaltschaft Köln mit. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» (Bielefeld) berichtet. In dem Fall geht es um massenhaften Missbrauch von Kindern. In einem aufgedeckten Netzwerk sollen Täter Fotos und Videos vom Missbrauch in Chat-Gruppen mit bis zu 1800 Mitgliedern verbreitet haben. Die Ermittler arbeiten sich durch riesige Mengen von Daten mit belastendem Material.

Von dpa