Dortmund (dpa/lnw) - Eine 62-jährige Frau in Dortmund hat eigenhändig ein Feuer in ihrer Wohnung gelöscht. «Ohne das beherzte Eingreifen der Mieterin wäre es zu einem Wohnungsbrand gekommen», sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Die 62-Jährige kam nach der Löschaktion allerdings mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Von dpa