Stürmerin Anyomi verlängert in Essen bis 2022

Essen (dpa/lnw) - Stürmerin Nicole Anyomi hat ihren auslaufenden Vertrag beim Frauenfußball-Bundesligisten SGS Essen bis 2022 verlängert. Das teilte der Ruhrgebietsclub am Dienstag mit. Die 19-Jährige aus Krefeld spielt schon 2014 für die SGS macht in diesem Jahr ihr Abitur und will mit den deutschen Juniorinnen im Juli an der U20-WM in Costa Rica teilnehmen. «In dieser Saison ist sie in den richtigen Rhythmus gekommen und zeigt in welche Richtung Ihre sportliche Entwicklung gehen wird. Nicole ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Mannschaft», sagte Trainer Markus Högner.

Von dpa