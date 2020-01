Brand in Oberhausen: Vier Heranwachsende tatverdächtig

Oberhausen (dpa/lnw) - Nach einem Brandanschlag auf die Wohnung eines 20-Jährigen in Oberhausen Anfang Dezember hat die Polizei vier Tatverdächtige gefasst. Die Oberhausener im Alter zwischen 17 und 20 Jahren seien am Dienstag in ihren Wohnungen festgenommen worden, teilte die Polizei Essen mit. Zu den möglichen Hintergründen der Tat machte die Behörde keine Angaben.