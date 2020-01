NRW-Kabinett gibt grünes Licht für Moped-Führerschein ab 15

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Mopedführerschein kann in Nordrhein-Westfalen künftig schon mit 15 Jahren erworben werden. Das hat das nordrhein-westfälische Kabinett am Dienstag in Düsseldorf beschlossen. Der Bund hatte den Ländern zuvor freigestellt, das Mindestalter von bislang 16 auf 15 Jahre zu senken. «Gerade im ländlichen Raum eröffnet der Moped-Führerschein jungen Menschen eine zusätzliche Mobilitätsoption für den Weg zur Schule oder zur Ausbildungsstelle, die wir in Nordrhein-Westfalen jetzt früher möglich machen», begründete Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) die Entscheidung.

Von dpa