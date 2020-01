Invictus Games in Düsseldorf? Geisel reist nach London

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zeichen stehen offenbar gut für Düsseldorf: Oberbürgermeister Thomas Geisel reist zu einer Pressekonferenz am Donnerstag in der Deutschen Botschaft in London, bei der es um die Ausrichtung der Invictus Games gehen soll. Das teilte Geisel am Dienstag in einem YouTube-Video mit. Düsseldorf hat sich als Standort für die Ausrichtung der paralympischen Wettbewerbe für verletzte Soldaten 2022 beworben.

Von dpa