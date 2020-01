Duisburg (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Feuer in einem FKK-Saunaclub in Hamminkeln steht von heute an ein 43-Jähriger vor dem Duisburger Landgericht. Die Anklage lautet auf Mord. Der Deutsche aus Voerde soll das Feuer in der Nacht auf den 14. Juli 2019 in einem Zimmer des Clubs gelegt haben. Nach Erkenntnissen der Staatsanwalt war er mit den Leistungen der Bediensteten unzufrieden. Der Brand war rund eine Stunde nach Mitternacht ausgebrochen und zerstörte das Gebäude weitgehend. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 64-Jährigen, der ebenfalls Gast in dem Etablissement gewesen sein soll.