Rheinische Bewerbung für Evangelischen Kirchentag

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lnw) - Die rheinische evangelische Kirche möchte wieder einen bundesweiten Kirchentag durchführen. Die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland stimmte am Mittwoch in Bad Neuenahr dafür, den Kirchentag für 2027 einzuladen. Zuletzt hatten die rheinischen Protestanten 2007 in Köln einen Kirchentag beherbergt. Im Juni 2019 fand der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund statt, Ausrichter war die Evangelische Kirche von Westfalen.

Von dpa