Laschet und Gabriel bei Trauerfeier für Guntram Schneider

Dortmund (dpa/lnw) - An der Trauerfeier für den ehemaligen NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider nehmen auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Sigmar Gabriel teil. Der frühere SPD-Bundesparteichef werde am Donnerstag in Dortmund in einer Rede Abschied von dem SPD-Landespolitiker nehmen, sagte eine Sprecherin des NRW-Landesverbands der Sozialdemokraten. Aus der Staatskanzlei in Düsseldorf hieß es am Mittwoch, Laschet werde eine Traueransprache halten. Zu der öffentlichen Veranstaltung wollten zudem der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) und der amtierende NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kommen.

Von dpa