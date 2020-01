Schauspielhaus feiert 50 Jahre: Sanierung vor Abschluss

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die seit 2016 dauernden Sanierungsarbeiten am Düsseldorfer Schauspielhaus stehen kurz vor dem Abschluss. Gut 60 Millionen Euro hätten die Arbeiten gekostet, teilte die Stadt Düsseldorf am Mittwoch mit. Das Gebäude mit der geschwungenen Fassade in der Düsseldorfer Innenstadt war am 16. Januar 1970 eröffnet worden. An diesem Donnerstag wird das Jubiläum mit einem Festakt in dem weitgehend sanierten Theater gefeiert. Zu den Gästen gehört NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Anschließend hat eine Inszenierung des Brecht-Dramas «Leben des Galilei» Premiere, in dem der Schauspieler Burghart Klaußner («Brecht») die Titelrolle übernimmt.

Von dpa