Fortuna Düsseldorf verlängert mit Trikotsponsor Henkel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit seinem Haupt- und Trikotsponsor vorzeitig um ein Jahr verlängert. Das teilte der Tabellen-16. am Mittwoch mit. 2018 hatte die Fortuna mit dem in Düsseldorf ansässigen Konsumgüterkonzern (Henkel), der seit Mitte der 1990er Jahre beim Traditionsclub engagiert ist, einen Vertrag als Hauptsponsor über zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison vereinbart. Diese Option wird nun wahrgenommen, der Vertrag gilt unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit.

Von dpa