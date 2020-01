36 identifizierte Opfer im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der identifizierten Opfer im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach ist inzwischen auf bundesweit 36 gestiegen. Gegen 51 Tatverdächtige in zwölf Bundesländern werde ermittelt, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. «Und das ist nicht das Ende», betonte der Minister. Er rechne fest mit dem Bekanntwerden weiterer Täter und Opfer. «Wir sehen immer noch nur die Spitze des Eisberges.» Mit «an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» seien durch die Arbeit der Polizei weitere Taten verhindert worden. Kindesmissbrauch sei ein Massenphänomen, bei dem in der Vergangenheit zu oft weggeschaut worden sei.

Von dpa