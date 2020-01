Zuzenhausen (dpa) - Mittelfeldspieler Robert Zulj wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfL Bochum. Dies teilte der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau am Mittwoch mit. Der 27-Jährige hat in dieser Saison noch keinen Erstliga-Einsatz, sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Über die Ablösemodalitäten machte die TSG keine Angaben.

Von dpa