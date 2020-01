Friedhelm Funkel über Ex-Bremer Kruse: «Er fehlt überall»

Bremen (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hat den Weggang von Max Kruse im vergangenen Sommer als einen der Hauptgründe für die Bremer Krise ausgemacht. «Er hat zwar auch mal eine schwächere Phase gehabt, aber Werder Bremen war in den letzten zwei, drei Jahren sehr häufig einfach Max Kruse», sagte der 66-Jährige, der mit der Fortuna die Bremer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Düsseldorf zum Kellerduell empfängt, im Interview des «Weser-Kuriers» (Mittwoch). «Er hat andere mitgezogen, in seinem Schatten sind jüngere Leute gewachsen, er wirkte wie ein Schutzschild für die Mitspieler.»

Von dpa