Bericht: Trickbetrüger erbeuten Millionenbeträge

Düsseldorf (dpa) - Trickbetrüger haben in Nordrhein-Westfalen auch im vergangenen Jahr Millionenbeträge erbeutet. Bei der Betrugsmasche «falscher Polizist und Amtsträger» zählten die Ermittler in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres bereits 284 vollendete Straftaten mit einer Schadenssumme von rund 11,2 Millionen Euro, wie die «Rheinische Post» (Donnerstag) unter Berufung auf das Landeskriminalamt (LKA) berichtete. Für das gesamte Jahr 2018 wurden in NRW den Angaben zufolge 289 Vollendungen mit einem Sachschaden von rund 12,4 Millionen Euro registriert. Laut LKA sei dies nur «das sogenannte Hellfeld», also die Fälle, die der Polizei bekannt seien. Experten schätzen dem Bericht zufolge, dass die Dunkelziffer mindestens genauso hoch sein dürfte.

Von dpa