Datenspeicherspürhunde bei 34 Durchsuchungen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Erfolgreiche Schnüffler: Die ersten fünf Datenspeicherspürhunde der Polizei in NRW sind zwischen Mitte Oktober und Ende November bereits bei 34 Durchsuchungen eingesetzt worden. «Dabei wurden durch die Datenspeicherspürhunde umfangreiche Beweismittel aufgefunden», teilte das Innenministerium mit. In der am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage im Landtag heißt es weiter, dass langfristig «mindestens 20 einsatzfähige Datenspeicherspürhunde vorgehalten werden sollen».