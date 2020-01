Hausmüll brannte in Sattelzug-Auflieger

Essen (dpa/lnw) - Auf einem Sattelzug-Auflieger mit dem Werbeslogan «Wir feuern dich an!» für Holzpellets ist am Mittwochabend in Essen Hausmüll in Brand geraten. Der Lastwagen befand sich kurz vor seinem Ziel, einem Müllheizkraftwerk, als der Fahrer das Feuer bemerkte. Er fuhr auf das Gelände des Kraftwerks und trennte die Zugmaschine vom Auflieger. Wenig später löschte die Feuerwehr den brennenden Müll. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Warum der Hausmüll in Brand geriet, blieb unklar.

Von dpa