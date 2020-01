Gericht: Waffenschein-Klage von Bürgermeister zurückgezogen

Düsseldorf/Kamp-Lintfort (dpa) - Der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt (SPD), hat wie angekündigt seine Klage auf Erteilung eines Waffenscheins zurückgenommen. Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Freitag bestätigt. Die Klagerücknahme sei am Vormittag eingetroffen. Das Gericht habe das Verfahren daraufhin eingestellt und den Verhandlungstermin am 21. Januar aufgehoben.

Von dpa