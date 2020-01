19-jähriger Springreiter Haunhorst siegt in Leipzig

Leipzig (dpa) – Beim Weltcup-Springreitturnier in Leipzig hat Max Haunhorst aus Hagen das internationale Eröffnungsspringen gewonnen. Mit Chaccara verwies der 19-Jährige am Donnerstagabend den Italiener Emilio Bicocchi auf Flinton und Michael Jung (Horb) auf Sportsmann auf die Plätze. 16 der 58 Starter absolvierten den Parcours fehlerfrei, aber keiner war so schnell wie Haunhorst, der nach 58,26 Sekunden über die Ziellinie ritt.