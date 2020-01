Mit Riesenotter-Dame beginnt Auswilderungsprojekt

Duisburg (dpa/lnw) - Mit einem im Duisburger Zoo geborenen Riesenotter startet ein Auswilderungsprojekt für die stark gefährdete Tierart in Argentinien. Otterdame «Alondra» werde derzeit in ihrer neuen Heimat auf das Leben in der Natur vorbereitet, teilte der Zoo am Freitag mit. Der Beginn ist nach Angaben von Beobachtern des europäischen Erhaltungszuchtprogramms erfolgreich: ««Alondra» jagt erfolgreich Fisch und hat bereits selbstständig eine Höhle in das Steilufer gegraben.»

Von dpa