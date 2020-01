Kleine Jollen und Superlative: Wassersportmesse boot beginnt

Düsseldorf (dpa) - Boote von der kleinen Jolle bis zur Luxus-Jacht, eine Renaissance des Surfbretts und jede Menge Superlative. Am Samstag beginnt in Düsseldorf die boot, die von ihren Machern als größte Wassersportmesse der Welt bezeichnet wird. Rund 240 000 Besucher werden in den kommenden zwei Wochen (bis 26. Januar) erwartet, über 1900 Aussteller präsentieren unter anderem Boote, Ausrüstung und Reisen.

Von dpa