Vorstandschef Schneider fordert Rückendeckung für Nübel

Dort droht ihm allerdings die Ersatzbank hinter Nationaltorhüter Manuel Neuer, der noch bis 2021 einen Vertrag beim Rekordmeister besitzt. Als Reaktion auf seinen Wechsel wurde Nübel Anfang Januar als Schalke-Kapitän abgesetzt, auf Grund einer Rot-Sperre fehlt er ohnehin in den ersten beiden Rückrundenspielen. Einige Fans fordern allerdings, dass Nübel nie wieder für Schalke spielen solle.

Vorstandschef Schneider erinnert aber an die Leistungen des Keepers in der vergangenen Saison, als der Club lange gegen den Abstieg kämpfte. «Ohne Alexander Nübel würde Schalke diese Saison vielleicht in der 2. Liga spielen. Das sollten wir Schalker alle nicht vergessen», betonte der 49-Jährige.