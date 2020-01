Blindgänger-Entschärfung in Düsseldorf nach 22 Uhr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die bei Bauarbeiten in Düsseldorf gefundene Weltkriegsbombe soll nach 22 Uhr entschärft werden. Der 500-Meter-Radius um den Fundort im Stadtteil Derendorf muss laut Feuerwehr bis spätestens 22 Uhr geräumt sein. «Danach beginnen wir mit den Kontrollen», sagte ein Sprecher am Freitagabend. Erst danach könne die eigentliche Entschärfung erfolgen. Den späten Zeitpunkt begründete er mit den umfangreichen Vorbereitungen und den aufwendigen Maßnahmen. So seien Dutzende Krankenwagen aus mehreren Städten angefordert worden, um zwei Altenheime zu evakuieren.