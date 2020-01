Nach Giftschlangen-Drama von Herne Streit ums Bußgeld

Herne (dpa/lnw) - Nach der tagelangen Suche nach einer flüchtigen Giftschlange in Herne streiten die Stadt und der mutmaßliche Besitzer um ein Bußgeld. Eine Rechnung mit den Einsatzkosten soll erst noch kommen. In dem schon vor längerer Zeit ausgestellten Bußgeldbescheid geht es laut einem Stadtsprecher um einen mittleren dreistelligen Betrag, also mehrere Hundert Euro. Dagegen habe der mutmaßliche Besitzer der Schlange Einspruch eingelegt, sagte der Stadtsprecher am Freitag. Dies werde gerichtlich geklärt. Der Mann bestreite, dass die tagelang gesuchte Kobra ihm gehöre, hieß es.

Von dpa