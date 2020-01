Großbrand in Düsseldorfer Gewerbepark gelöscht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Großbrand in einem Gewerbepark in Düsseldorf, bei dem ein Feuerwehrmann durch eine Explosion lebensgefährlich wurde, ist gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Einsatz am Freitagabend nach rund 20 Stunden beendet. Der 37-jährige Feuerwehrmann befinde sich in kritischem Zustand auf einer Intensivstation, sagte ein Sprecher. Bei dem Brand sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Was die Explosionen ausgelöst hat, war weiter unklar. Ermittler begannen mit der Ursachensuche.

Von dpa