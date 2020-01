Marl (dpa/lnw) - Rund 500 Menschen haben am Samstag in Marl (Kreis Recklinghausen) gegen einen Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD protestiert. Dazu aufgerufen hatten unter anderem Gewerkschaften, das «Gladbecker Bündnis für Courage» sowie die Partei «Die Partei». Die Kundgebungen fanden in Sichtweite des Veranstaltungsortes statt.

Von dpa