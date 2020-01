Vereinsboss hält an Trainer Funkel fest

Selbst wenn die Düsseldorfer, die auf Relegationsplatz 16 stehend am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellen-17. Werder Bremen empfangen, auf die Abstiegsränge abrutschen würden, müsse Funkel nicht um seinen Job fürchten. «Nein, ganz sicher nicht. Der Tabellenplatz ist kein Kriterium», sagte der 58 Jahre alte Röttgermann . Das Kriterium sei das Leistungsvermögen der Spieler und ob diese dies ausschöpften: «Kriegen das Trainerteam und Mannschaft zusammen hin, gibt es für uns keinen Grund darüber nachzudenken.»

Der Club hatte kurz vor Weihnachten den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Funkel erwartungsgemäß verlängert - um ein Jahr im Falle des Klassenverbleibs. Der 66-Jährige arbeitet seit März 2016 für die Fortuna, hat seine Mannschaft erst vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt und dann in die Bundesliga geführt.