Düsseldorf im Kellerduell ohne Stamm-Torhüter Steffen

Trainer Friedhelm Funkel will dem 22-Jährigen den Vorzug vor dem erfahrenen Michael Rensing (136 Bundesligaspiele) geben. «Ich stelle Florian Kastenmeier ins Tor. Jetzt hat er seine Chance. Er wird seine jugendliche Unbekümmertheit einbringen», sagte Funkel am Samstag «Express.de». Der 35 Jahre alte Rensing habe nach einer langen Verletzungspause an der Schulter noch Trainingsrückstand und werde auf der Bank sitzen.