Zur Stunde: Laschet informiert Landtag über Kohleausstieg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) informiert am Donnerstag den NRW-Landtag über die Einigung von Bund und Ländern beim Kohleausstieg. Das teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. Nach den Plänen soll zum Beispiel der Hambacher Forst dauerhaft erhalten bleiben, aber das neu gebaute Steinkohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz gehen. Dafür werden ältere Kraftwerke mit höherem CO2-Ausstoß abgeschaltet. Umweltschützer kündigten daraufhin Proteste gegen das Projekt im Testbetrieb des Energiekonzerns Uniper an.

Von dpa