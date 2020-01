Medien von Haaland verzückt: «Wirklich unglaublich»

Der ehemalige norwegische Bundesliga-Torschützenkönig Jörn Andersen schwärmte in der Zeitung von seinem Landsmann. «Es ist wirklich unglaublich», sagte der langjährige Frankfurter. Haaland habe einen «unglaublichen Torriecher» bewiesen. «Ich denke, dass Dortmund unglaublich glücklich ist.»

In Schweden titelte «Expressen»: «Unglaubliches Traum-Debüt». «Ekstra Bladet» in Dänemark bezeichnete Haalands Joker-Dreierpack als «verrücktes Debüt». Der frühere Frankfurter Jan Age Fjörtoft sagte kurz nach dem Bundesligaspiel am Samstag: «Wenn man so ein Abenteuer macht, dann glaubt das ja keiner. Er ist ein guter Junge.»