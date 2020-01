Festnahme nach Steinwurf von Hochhaus auf Mutter und Kind

Gladbeck (dpa/lnw) - Nach einem Steinwurf von einem Hochhaus auf eine Mutter und ihr Kind im nördlichen Ruhrgebiet hat die Polizei bereits am Mittwoch einen 15-Jährigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Essen hat gegen den Jugendlichen aus Gladbeck Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes beantragt. Wegen seines Alters ordnete das Amtsgericht Essen die Unterbringung in einem Heim an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Zum Schutz des 15-Jährigen wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht zu weiteren Details wie dem Motiv für den Wurf äußern.

Von dpa