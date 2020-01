Neuer Nachtzug von Wien nach Brüssel hält auch in NRW

Köln/Wien/Brüssel (dpa/lnw) - Bahnreisende können ab sofort im Schlafwagen auf der Strecke von Wien nach Brüssel mit Zwischenstopps auch in Nordrhein-Westfalen reisen. Zwischen der österreichischen und der belgischen Hauptstadt sind Zwischenstopps unter anderem in Bonn-Beuel (7.01 Uhr), Köln (7.39 Uhr) und Aachen (9.00 Uhr) vorgesehen. Bei der Premierenfahrt am Sonntagabend (Abfahrt in Wien um 20.38 Uhr) wollten auch einige EU-Parlamentarier im Zug Platz nehmen. Einen weiteren sogenannten Nightjet starten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) von Innsbruck über München (22.52 Uhr) nach Brüssel (Midi) (10.55 Uhr).

Von dpa