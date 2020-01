Neue Chance für Langzeitarbeitslose: Fast 12 000 fanden Jobs

«Jetzt guck ich wieder geradeaus», sagte ein Langzeitarbeitsloser, der nach jahrelanger Hartz-IV-Geschichte nun in einem Düsseldorfer ambulanten Pflegedienst Autos wartet und reinigt. Die nordrhein-westfälische DGB-Chefin Anja Weber nannte das Gesetz einen «Meilenstein in der Arbeitsmarktpolitik». In der konkreten Umsetzung gebe es aber enormen Verbesserungsbedarf.

Das Angebot richtet sich an Arbeitslose, die in sieben Jahren mindestens sechs Jahre Hartz IV bekommen haben. Fünf Jahre lang wird der Job gefördert - in den ersten beiden Jahren werden die Lohnkosten voll übernommen, dann sinkt der Zuschuss jedes Jahr um zehn Prozentpunkte. Hinzu kommt ein intensives Coaching.

Der DGB bemängelte, dass noch zu wenig Stellen in der freien Wirtschaft entstanden seien. Die Wirtschaft und auch die Kommunen hielten sich bisher zurück. Gerade in diesen Bereichen müssten die Arbeitsplätze aber entstehen, wenn sie über die Fünf-Jahres-Förderung hinaus Bestand haben sollten, forderte Weber.