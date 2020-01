Mülheim (dpa/lnw) - Wegen einer Bombendrohung sind erneut zwei Schulen in Mülheim an der Ruhr geräumt worden. Eine Hundertschaft der Polizei durchsuchte daraufhin am Vormittag die Schulgebäude einer Gesamtschule und eines Berufskollegs. Auch ein Sprengstoffspürhund war im Einsatz. Verdächtige Gegenstände seien jedoch nicht gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Von dpa